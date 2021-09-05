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Генсек НАТО предупредил о возможном расколе в альянсе

05 сентября 2021, 11:44

Генсек НАТО предупредил о возможном расколе в альянсе

Формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников в НАТО. Такое мнение в интервью The Telegraph высказал Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Так, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жосеп Боррель заявил, что события в Афганистане показали необходимость создания собственных независимых вооруженных сил. В свою очередь Столтенберг предостерег, что это рассеет и так дефицитные ресурсы западных стран и может стать причиной раскола.

«Я поддерживаю дополнительные усилия Европы в сфере обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и Северная Америка объединятся. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и разделит Европу», — заявил Столтенберг.

Глава представительства НАТО в Украине Александер Винников заявлял, что Конфликт на Донбассе не является препятствием для вступления Украины в НАТО.

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