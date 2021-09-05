Украина заняла шестое место на Паралимпиаде в Токио, получив 98 медалей

Сборная Украины завершила выступления на летней Паралимпиаде-2020 в Токио, получив 98 медалей. Украинцы участвовали в 15 видах спорта.



Всего за 12 дней в Токио разыграны 539 комплектов наград на пьедестал поднимались спортсмены из 86 разных стран мира. Сборная Украины за время выступлений в Токио завоевала 98 медалей: 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых. Украинцы выступали в 15 видах спорта, в 10 из них смогли получить награды.



Больше всего медалей Украина получила в категории плавание — 43 медали (14+18+11), а на втором месте легкая атлетика — 24 (6+15+3). В то же время в стрельбе украинцы разделили первое место с Китаем по количеству медалей — шесть.



По общему количеству наград Украина замкнула топ-5 и показала второй лучший результат. А вот в медальном зачете Украина закончила выступление на шестом месте, получив 24 золотых, 47 серебряных и 37 бронзовых медалей.



Кроме Украины, в топ-10 медального зачета Паралимпиады-2020 вошли Китай (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовая медали), Великобритания (41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых), США (37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая).



Для сборной Украины — это вторая самая результативная Паралимпиада по количеству медалей, но впервые с 2004 года украинская сборная выпала из топ-4 медального зачета. Последний раз именно на шестом месте украинцы финишировали в Афинах в 2004 году.



В Токио 2020 Украина установила рекорд по серебряным медалям и повторила результат Пекина и Афин по количеству золотых наград.



Спортсмены из Донецкой области завоевали для украинской сборной на Паралимпиаде-2020 15 наград.