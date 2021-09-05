На Донбассе коронавирус за сутки выявили у 58 человек

В Донецкой области за сутки коронавирус выявили у 45 человек, в Луганской области COVID-19 подтвердили еще у 13 больных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.



По состоянию на 4 сентября от начала пандемии в Донецкой области COVID-19 подтвержден у 94 260 человек, из них 90 139 выздоровели, 2487 умерли. В Луганской области коронавирус подтвержден у 28 865 человек, из них 26 731 выздоровели, 1014 умерли.



На Луганщине за сутки провели 1186 прививок от коронавируса, а в Донецкой области — 1 597. В Донецкой области вакцинировали первой дозой 465 человек, вторую дозу получили — 1 132. На Луганщине первой дозой вакцинировали 393, второй — 793.



Всего в Донецкой области 2 дозы прививки получили 155 тысяч 758 человек, первой дозой вакцинированы 208 594 человек. В Луганской области 2 дозы прививки получили 71 334 человек, первой дозой вакцинированы 91 887.



Официальные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей отсутствуют.

За субботу, 4 сентября, в Украине выявили 1 379 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 235 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 407 пациентов, а 17 человек умерли.