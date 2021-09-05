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Регионы готовы к старту отопительного сезона почти на 80%

05 сентября 2021, 15:54

Регионы готовы к старту отопительного сезона почти на 80%

По состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона на почти 80%. Об этом сообщается на сайте Минрегиона. 

Как отметили в министерстве, динамика соответствует рекомендуемым показателям и графикам подготовки. 

Министр Алексей Чернышов заявил, что принципиальная задачи для всех областей — тарифы для населения повышаться не должны.

«Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 по компенсации разницы в тарифах», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Камин поручил проверить «Доноблгаз» перед отопительным сезоном. 

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