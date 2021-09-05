Регионы готовы к старту отопительного сезона почти на 80%

По состоянию на начало сентября регионы технически готовы к старту отопительного сезона на почти 80%. Об этом сообщается на сайте Минрегиона.



Как отметили в министерстве, динамика соответствует рекомендуемым показателям и графикам подготовки.

Министр Алексей Чернышов заявил, что принципиальная задачи для всех областей — тарифы для населения повышаться не должны.



«Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ. В частности, продолжается работа над Законом 1639 по компенсации разницы в тарифах», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Камин поручил проверить «Доноблгаз» перед отопительным сезоном.