Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировали 94 260 заболевших ковидом. Из них 90 139 человек выздоровели, 2487 пациентов умерли. За неделю зафиксировали 639 заболевших и 21 летальный случай. На Донетчине подтверждено распространение штамма «Дельта» — выборочное исследование у больных в 96% дало положительный результат.https://novosti.dn.ua/news/315484-rasprostranenie-delta-shtamma-koronavirusa-podtverzhdeno-na-donetchine



Группировка «ДНР» признает 56 006 заболевших COVID-19: 46 458 человек выписаны, 4197 — скончались. За неделю — 2219 новых случаев болезни и 123 умерших.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 28 865 случаев коронавируса (26 731 человек выздоровели, 1014 — умерли). За неделю — 546 новых случаев болезни и 9 летальных случаев.



Группировка «ЛНР» подтверждает 9605 случаев COVID-19: выписали 7517 человек, 949 — умер. За неделю — 676 новых случаев болезни и 75 умерших.



Урегулирование конфликта на Донбассе



На этой неделе состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского в США и переговоры с американским лидером Джо Байденом. Зеленский заявил, что предложил США новые форматы по участию в урегулировании конфликта на Донбассе. Подробности не разглашаются. При этом в Государственном департаменте США пока не планируют назначать спецпредставителя по Донбассу.



США сообщили о новом пакете помощи Украине в объеме 60 миллионов долларов, который включает бронебойные системы Javelin и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое «позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии». До конца года Вашингтон также планирует выделить Киеву 463 миллиона долларов на реализацию реформ. Украина и США также подпишут меморандум об экономическом сотрудничестве, который предусматривает предоставление американской помощи в размере 3 миллиардов долларов. В Кремле негативно восприняли информацию о выделении США военной помощи Украине.



РФ объявила о том, что не станет голосовать за продление мандата миссии ОБСЕ на участке российско-украинской границы. Украина осудила такое решение — МИД рассматривает его как свидетельство планов Москвы продолжать и увеличивать поставки оружия боевикам на Донбассе. Текущий мандат ОБСЕ истекает 30 сентября. В украинской делегации Трехсторонней контактной группы отметили, что своим решением Кремль окончательно добьет Минские соглашения. В ответ Киев будет добиваться введения дополнительных антироссийских санкций.



Пограничная миссия ОБСЕ, работу которой блокирует РФ, за время своей деятельности зафиксировала перемещение через неподконтрольный Украине участок границы с РФ почти 40 тысяч человек в военной форме. Об этом рассказал постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк.



Консультации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе на данный момент не приносят никаких результатов, однако этот формат необходимо сохранить. Такое мнение высказал вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников.



Минские соглашения в силу невыполнимости могут быть трансформированы в Будапештский или схожий с ним форматы, заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



В МИД РФ объяснили нежелание голосовать за продление мандата миссии ОБСЕ на границе с Украиной тем, что деятельность наблюдателей якобы «не оказывает позитивного влияния на процесс урегулирования» конфликта на Донбассе и является «нецелесообразной».



Боевые действия



В течение недели один украинский военнослужащий погиб в результате обстрелов со стороны боевиков, пятеро — получили ранения.



С 9 по 22 августа СММ ОБСЕ подтвердила информацию о шести жертвах среди гражданского населения: 4 раненых и 2 погибших. Из них пятеро пострадали в результате обстрелов, а один — из-за срабатывания мины.



В течение августа в результате обстрелов со стороны боевиков погибли девять военнослужащих, 28 получили ранения.



СММ ОБСЕ подтвердила информацию о ранении 10-летнего мальчика и 7-летней девочки в оккупированной Горловке Донецкой области во время обстрела 28 августа.



258 человек, среди которых 67 военнослужащих и резервистов, считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.



Экономика



ПАО «Донецкоблгаз» остается монополистом по распределению газа на территории Донецкой области. Регулятор в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) изменил свое решение о лишении ПАО лицензии с 1 августа, принятое за нарушения и злоупотребления «Донецкоблгазом» при поставке природного газа.



Четыре угольных предприятия из Донбасса вошли в пятерку самых убыточных предприятий Минэнерго по итогу II квартала. Так, ГП «Первомайскуголь» получило убытки в размере 86,7 млн грн, ГП «Шахта им. М.С. Сургая» — 82,2 млн грн, ГП «Торецкуголь» — 67,5 млн грн, ОАО «Лисичанскуголь» — 47,9 млн грн.



Общество



1 сентября группировка «ДНР» начала торжественные линейки в школах с гимна России.



Накануне выборов в Госдуму РФ российская партия власти «Единая Россия» проведет слет своих сторонников в оккупированном Донецке.



Российский промышленный холдинг «Колмар» перевез две тысячи шахтеров из оккупированной части Донбасса в Якутию, а глава оккупационной администрации Макеевки Сергей Голощапов призвал женщин города не отпускать мужей на заработки в Россию.



Прокуратура заочно сообщила о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины бывшему «министру госбезопасности ДНР».



Дайджест тв-еженедельников



«Донбасс сегодня»: Авдеевка после обстрелов. Как Кремль управляет войной на Донбассе и кому выгодно новое обострение? // Долгожданная встреча Зеленского с Байденом состоялась. Итоги для Украины и реакция Кремля // Убийство Захарченко и других главарей «Л-ДНР»: Кому это выгодно?



«Донбасс Реалии»: Украинская армия теряет людей. Почему бойцы увольняются и не продолжают контракты? Что не так в ВСУ? Проблемы заставляют военных идти из армии? Как это отражается на ситуации на передовой? Бойцов на Донбассе не хватает? Абсурдные причины, по которым люди не хотят оставаться на службе.



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