Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►

Слет сторонников «Единой России» в Донецке, дочь Пушилина на роскошном отдыхе в Дубае и Путин заговорил о втором сроке Зеленского. Это дайджест «Новостей Донбасса» — тут рассказываем о самом интересном, произошедшем за неделю.