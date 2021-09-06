На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

За прошедшие сутки, 5 сентября, незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Обстрелы велись в районе Золотого-4, Водяного и Широкино.
Подчеркивается, что украинские военные открывали огонь в ответ.
В группировке «ДНР» заявили, что вчера под обстрел попали их позиции у Ужовки (Ленинского).
В группировке «ЛНР» утверждают, что под обстрел попало Золотое-5.
С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.