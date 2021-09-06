За прошедшие сутки, 5 сентября, в Луганской области выявили новых 13 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила облгосадминистрация.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 28 878 заболевших COVID-19. Из них выздоровел 26 731 пациент, а умерли 1 014 человек.



В Донецкой области за минувшие сутки выявили 12 заразившихся коронавирусом, сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 94 272 заболевших COVID-19. Из этого числа 90 139 человек выздоровели, а 2 487 — умерли.

За 5 сентября в Украине выявили 773 новых случая заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 298 307 человек, из них выздоровели 2 213 177 пациентов, а умер 54 001 человек.