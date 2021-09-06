Глава МВД назвал самоубийство предварительной причиной гибели мэра Кривого Рога

Предварительной причиной смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова является самоубийство. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, ссылаясь на позицию следствия.



«Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления», — рассказал Монастырский в интервью «Интерфакс-Украина».



В этом контексте министр добавил: «Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае — мэр».



Монастырский заверил, что давление на следствие в этом деле не оказывается.



«Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, — это всегда путь к политизации, как бы не хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим», — добавил глава МВД.

15 августа в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова.



По факту его смерти открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.



Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три основные версии происшествия — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.