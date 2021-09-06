СЦКК: Беспилотник боевиков сбросил две бомбы на окраину Зайцево

Незаконные вооруженные формирования сегодня утром, 6 сентября, запустили беспилотник, который сбросил два взрывных устройства на окраину поселка Зайцево в Донецкой области.



Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации прекращения огня.



Отмечается, что одно из сброшенных взрывных устройств не сработало. Обе бомбы были изготовлены с помощью 3D принтера, в каждом содержалось до 500 грамм пластического взрывчатого вещества.



По данным украинской стороны, в качестве поражающих элементов были использованы специально изготовленные «кассеты» со стальными пулями диаметром до 6 миллиметров.



Также в сообщении подчеркивается, что только за последнюю неделю боевики 5 раз применяли БПЛА. «Последствиями применения БПЛА стали обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из запрещенного минскими соглашениями вооружения», — говорится в сообщении.



Уточняется, что все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и правоохранительные органы Украины.