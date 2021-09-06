Боевики трижды нарушили режим «тишины», без потерь

С начала текущих суток, 6 сентября, на Донбассе было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединённых сил.



Под огнём из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия оказались позиции ОС вблизи Зайцево. В направлении Невельского боевики стреляли из стрелкового оружия.



Кроме того, с применением беспилотника боевики сбросили два самодельных взрывных устройства на жилой район Зайцево в Донецкой области. Одно из них не сработало.



«Пострадавших среди гражданского населения и повреждений инфраструктуры нет. Боевых потерь среди украинских защитников нет» — говорится в сообщении.



О действиях боевиков сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.