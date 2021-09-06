Дело MH17: сегодня в суде взяли слово 9 родственников погибших

В судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах закончилось очередное заседание суда по делу о сбитом в 2014 году самолете рейса MH17. Об этом передаёт «Укринформ».



Во время сегодняшнего заседания выступили 9 родственников погибших. Завтра в суде должны выступить 8 родных.



Первой в суде выступала голландка Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху. Свое выступление женщина начала на русском языке, заявив, что родственники погибших знают, кто виноват в трагедии. Она процитировала Александра Солженицына: «Они лгут, мы знаем, что они лгут, и они знают, что мы знаем, что они лгут».

Сегодня возобновился судебный процесс в деле о сбитом «Боинге» рейса МН17. Суд предоставил слово родным и близким погибших. Выступят более 90 родственников.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.