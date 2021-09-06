На встрече Зеленского с делегацией США по видеосвязи подключились командиры из горячих точек на Донбассе

Президент Владимир Зеленский встретился с делегацией Конгресса США, которая находится с визитом в Украине. Об этом сообщает Офис президента.



Зеленский ознакомил членов Конгресса США с ситуацией с безопасностью на востоке и вдоль украинских границ. Во время встречи также состоялось видеовключение военного руководства из зоны проведения операции объединенных сил на Донбассе, в частности из Авдеевки, Марьинки и Золотого.



Президент также рассказал о результатах своего визита в США и поблагодарил представителей Конгресса в неизменной поддержке Украины в борьбе с российской агрессией.



В контексте обсуждения развития событий в Беларуси президент подчеркнул, что приближение активной фазы российско-белорусских учений «Запад-2021» являются вызовом для региона.



Зеленский поблагодарил за поддержку США в учреждении деятельности Крымской платформы. Было отмечено, что в результате временной российской оккупации Крыма разрушено архитектуру безопасности в Черноморско-Азовском регионе, развернута милитаризацию полуострова, а свобода судоходства оказалась под угрозой. Глава государства подчеркнул важность поддержки со стороны США в преодолении этих вызовов, а также в укреплении сотрудничества флотов причерноморских государств.



Особое внимание во время встречи было уделено реализации евроатлантических стремлений Украины.



«Рассчитываем на поддержку США относительно будущего членства Украины в НАТО», — подчеркнул президент.