Журналист: Послы ЕС одобрили продление персональных санкций против РФ

На заседании 8 сентября послы Европейского союза одобрят продление персональных санкций против россиян, которые причастны к подрыву территориальной целостности Украины. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.



«Послы ЕС в среду дадут "зеленый свет", чтобы продлить на шесть месяцев визовые запреты и замораживание активов для 177 физических и 44 юридических лиц, которые, как полагают, порвали территориальную целостность Украины», — написал он.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong by six months the visa bans & asset freezes on 177 people & 44 entities considered to have undermined the territorial integrity of #Ukraine. #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 6, 2021

В 2014 году ЕС ввел санкции против 177 физических и 48 юридических лиц за участие в агрессии против Украины. Ограничения подразумевают замораживание активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в ЕС, ограничения финансового, энергетического и оборонного секторов РФ.