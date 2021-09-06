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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 сентября

06 сентября 2021, 21:20

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям территории Донецкой области за сутки выявили 12 заразившихся коронавирусом. За все время пандемии зафиксировано 94 272 заболевших COVID-19: 90 139 человек выздоровели, а 2 487 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 13 новых случаев заражения. Всего — 28 878 заболевших COVID-19. Из них выздоровел 26 731 пациент, а умерли 1 014 человек.

В отдельных районах Луганской области выявили 111 заболевших COVID-19, 6 человек умерли. Всего в группировке «ЛНР» признают 9 605 случая коронавируса: 7 548 пациентов выписали, умерли 955 человек.

Политика

Украинская сторона готова к встрече президента Владимира Зеленского с президентом России Владимира Путина, заверил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Ранее в Кремле подтвердили, что Путин готов встретиться с Зеленским, но тему оккупированного Крыма на этой встрече российская сторона обсуждать отказывается.

На заседании 8 сентября послы Европейского союза одобрят продление персональных санкций против россиян, которые причастны к подрыву территориальной целостности Украины. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Боевые действия

Пропавшими без вести в результате вооруженного конфликта на Донбассе числятся 811 человек. Более трех лет назад в Украине вступил в силу закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести», однако комиссия по вопросам пропавших без вести так и не начала работать, дискуссии о едином реестре не продвигаются, а механизм, при помощи которого семьи могут презентовать и получать обещанные льготы — не определен. В Красном Кресте констатируют, что прогресс во внедрении закона в значительной мере остановился.

Общество

РФ определила 15 избирательных участков для жителей отдельных районов Донетчины с российскими паспортами, которые будут участвовать в голосовании в Госдуму России. Для желающих проголосовать группировка «ДНР» организует автобусное и железнодорожное сообщение.

Сегодня в Нидерландах возобновился судебный процесс в деле о сбитом «Боинге» рейса МН17. Суд предоставил слово родным и близким погибших. Всего выступят более 90 родственников. Оглашение приговора ожидается в конце 2022 года.

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