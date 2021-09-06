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Что делать, если утрачены документы. Порядок действий

06 сентября 2021, 22:03

Что делать, если утрачены документы. Порядок действий

В случае если у гражданина Украины украли все документы, то восстановление и получение новых нужно начитать с паспорта. Об этом рассказал юрист, директор Правобережного киевского местного центра по предоставлению бесплатной правовой помощи Сергей Бреус в эфире телеканала «Дом».

Прежде всего нужно обратиться в полицию, в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении паспорта.

«Это нужно не только для того, чтобы восстановить паспорт, но и для того, чтобы по утраченному паспорту на вас не взяли кредиты или другие финансовые обязательства. После того, как вы сдали этот документ, вы получаете выписку из Госреестра уголовных нарушений, где будет четко указано, что вы этот паспорт потеряли или он утерян», — сказал юрист.

После получения этого документа или получения заключения об отсутствии уголовного преступления нужно обратиться в Миграционную службу с заявлением о восстановлении паспорта. К заявлению необходимо приложить документ, свидетельствующий, что человек обратился в полицию и есть ли вывод, выписка из Госреестра.

Также нужно оплатить административный сбор, который зависит от времени, в течение которого будет делаться паспорт:

В случае, если гражданину выдавали утерянный паспорт на неподконтрольной территории, то нужно также приложить документы с фотографиями для прохождения процесса идентификации.

«Это могут быть документы — студенческий билет, водительские документы, читательский билет, документы в личном деле из университета. Если и таких документов нет, то нужно вписывать свидетелей — родственников, которые могут подтвердить что он — это он», — разъясняет Бреус.

Если же Миграционная служба не сможет сделать такую ​​идентификацию, то для установления личности с соответствующим заявлением нужно обращаться в суд. Заявление подается в суд по месту жительства такого гражданина.

На период изготовления паспорта взамен утраченного Миграционная служба выдает временное удостоверение личности. С этим временным документом можно обратиться в органы налоговой службы, чтобы получить идентификационный код.

Что касается других документов, например, о праве собственности, то также нужно обратиться в правоохранительные органы с заявлением, где четко указать, что пропали документы. Также нужно сделать запросы в Госреестр недвижимости, чтобы были хоть какие-то доказательства о наличии недвижимости. Затем нужно обращаться в суд, чтобы получить решение о признании права собственности в связи с потерей правоустанавливающих документов.

Также в Украине действует отдельный порядок восстановления документов об образовании. Если это образовательное учреждение находится на неподконтрольной территории, то нужно обращаться в Министерство образования с заявлением, в котором указывается период, где человек учился, какую специальность он там получил.

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