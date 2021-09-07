Украина ведет переговоры о доступе к технологии ПРО — глава МИД

Украина ведет переговоры о доступе к технологии противоракетной обороны. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Нам не нужна американская система ПРО, нам нужна украинская система ПРО, и эта технология может прийти не обязательно из Соединенных Штатов, есть другие страны, которые владеют ней, и мы ведем переговоры о доступе к ней», — сказал Кулеба.



Он также добавил что противовоздушная и противоракетная оборона — это «ключевые дырки» в обороноспособности Украины.



«Их [дырки] необходимо заполнять, и мы над этим очень предметно работаем», — подытожил министр.

Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что США могут предоставить Украине систему противовоздушной обороны (ПВО).