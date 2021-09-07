Ковид в Донецкой области: 87 заболевших и двое умерших за сутки

За минувшие сутки, 6 сентября, в Донецкой области выявили 87 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 140 человек, а умерли двое ранее заболевших COVID-19.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявили 94 359 случаев коронавируса. Из них 90 279 человек выздоровели, а 2 489 умерли.

За 6 сентября в Украине выявили 2 197 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране COVID-19 диагностировали у 2 300 504 человек. Из этого количества выздоровели 2 214 606 пациентов, а умерли 54 054 человека.