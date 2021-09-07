Стеклоомыватель — приспособление, которое входит в стандартную комплектацию автомобиля. От его исправности зависит безопасность управления автомобилем. Без специальных растворов, работа щеток для чистки стекла неэффективна. Поэтому видимость во время сильного дождя существенно ухудшается. На данный момент эксплуатация автомобиля со сломанным омывателем недопустима.



Назначение стеклоомывателя



Стеклоомыватель — специальное устройство, основная задача которого — подача омывающей жидкости на стекло. Качественный омыватель стекла летний позволяет улучшить свойства лобового стекла, сделать его поверхность гидрофобной по отношению к капелькам воды и дождя. Если использовать щётки без специального раствора, то дворники просто размажут мусор по стеклу, ухудшая видимость.



Назначение стеклоомывателя:

Удалять капли во время дождя и снега;

Очистка поверхности при сильном загрязнении ветрового стекла;

Для удаления слоя пыли или насекомых.

Значительное влияние на качество работы щеток оказывает омывающая жидкость. Качественное средство улучшает видимость, быстро удаляет пятна от насекомых и грязи.

Параметры выбора омывающей жидкости



Омывающие жидкости, в зависимости от сезона, делятся на летние и зимние, которые часто называют «незамерзайками». Летняя жидкость омывает стёкла в жаркую погоду, зимняя должна отличаться не только хорошими моющими характеристиками, но и работать в условиях низких температур. Основная задача этих средств — убирать грязь с лобового стекла, без образования разводов и царапин. В состав жидкостей входят растворители и спирты, а также поверхностно-активные вещества, которые мягко удаляют пыль и загрязнения без повреждения лобового стекла. Они помогают убрать нефтяные брызги, а также следы бензина, масел, органических загрязнений. В зимнее время жидкость должна справляться с низкими температурами, препятствовать образованию наледи на ветровом стекле.



Омывающие жидкости, а также аккумуляторы можно найти на Oiler. Концентраты перед использованием необходимо разводить с водой. Чтобы протестировать зимнюю «незамерзайку», можно проверить её в домашних условиях, поместив небольшое количество средства в морозильную камеру. Даже при максимальной температуре качественная жидкость не превратиться в лёд, лишь немного увеличится её вязкость. При выборе омывающей жидкости необходимо учитывать ее состав. Оптимальный вариант — этиловый спирт, но стоимость такой жидкости высокая. Более дешёвый вариант — изопропиловый спирт, но он имеет неприятный запах, который чем-то похож на ацетон. Не стоит приобретать фальсификаты, так как в их составе может содержаться метиловый спирт, который запрещён в нашей стране, так как является отравляющим веществом.