Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Социологи опубликовали президентский и партийные рейтинги. В лидерах — Зеленский и «Слуга народа»

07 сентября 2021, 12:15

Социологи опубликовали президентский и партийные рейтинги. В лидерах — Зеленский и «Слуга народа»

Президентский рейтинг возглавил действующий президент Украины Владимир Зеленский (27,4%), среди политических партий лидирует «Слуга народа» (21,8%).

Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».

Так, соседями Зеленского по списку стали народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко (11,7% среди всех и 13,3% среди тех, кто определился), нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко (9,6% и 10,9% соответственно), нардеп от «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8,1% и 9,2%) и глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,4% и 6,1%).

Вместе с тем, Порошенко, Тимошенко и Бойко возглавили антирейтинг с результатами 45%, 38% и 35% соответственно.

Второе место после «Слуги народа» в партийном рейтинге у «Европейской солидарности» (11,9% среди всех и 14,1% среди тех, кто определился), третье — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,5% и 12,4% соответственно), четвертое — «Батькивщина» (8,9% и 9,6%). Остальные партии, по результатам опроса, не преодолевают проходной барьер в Верховную Раду.

Как можно видеть из публикации, президентский рейтинг коррелируется с рейтингами партий и их лидеров.

Самое большое доверие у граждан среди действующих политиков вызывает президент Владимир Зеленский (50%) и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (29%). Больше всего украинцы не доверяют депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку (71%) и лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (72%). Впервые за долгое время Юлия Тимошенко

Опрос «Общественно-политические настроения населения» проводился социологической группой «Рейтинг» 2-4 сентября.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram – только самое важное. Подписывайтесь!

Еще по теме

Прочее
Рейтинг рейтинг партий
Люди
Юлия Тимошенко Петр Порошенко Юрий Бойко Владимир Зеленский Игорь Смешко
Организации
Батькивщина Слуга народа Оппозиционная платформа Европейская солидарность ОПЗЖ

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:03
Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО работать в Россию — ВПГ
12:59
Проблема с мусором в Макеевке: «Мэр» ответил, что не хватает машин и пожаловался на выброшенные диваны
11:02
Правозащитники рассказали о причинах аварии на шахте «ЛНР»
09:39
Девять горняков погибли и 19 пострадали в результате аварии на шахте «ЛНР»
09:34
«ЛНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса
23:47
СМИ: Девять человек погибли при обрыве на шахте «ЛНР»
22:25
«ДНР» и «ЛНР» объединяют экономики
21:34
Красный Крест до сих пор не получил доступ в тюрьмы ОРДЛО
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 сентября
15:26
15 избирательных участков определила Россия для жителей ОРДО на выборах в Госдуму
22:21
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
21:47
Главные новости Донбасса за неделю
19:56
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 сентября: правила проезда
18:38
В Донецке случился пожар, пострадал мужчина
14:49
Путин готов встретиться с Зеленским, но тему Крыма обсуждать отказывается
все новости
13:36
На Луганщине — 111 новых случаев COVID-19 и 1 смерть
13:03
Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО работать в Россию — ВПГ
12:59
Проблема с мусором в Макеевке: «Мэр» ответил, что не хватает машин и пожаловался на выброшенные диваны
12:15
Социологи опубликовали президентский и партийные рейтинги. В лидерах — Зеленский и «Слуга народа»
11:54
Характеристики омывающих жидкостей для лобового стекла (РR)
11:02
Правозащитники рассказали о причинах аварии на шахте «ЛНР»
10:52
Ковид в Донецкой области: 87 заболевших и двое умерших за сутки
10:09
Украина ведет переговоры о доступе к технологии ПРО — глава МИД
09:39
Девять горняков погибли и 19 пострадали в результате аварии на шахте «ЛНР»
09:34
«ЛНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса
08:45
Штаб ООС зафиксировал 7 обстрелов за прошедшие сутки на Донбассе
08:39
От «Норманди» до Будапештского меморандума. Резников — о возможных форматах участия США в урегулировании на Донбассе
08:12
Почти 2 200 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки
23:47
СМИ: Девять человек погибли при обрыве на шахте «ЛНР»
22:25
«ДНР» и «ЛНР» объединяют экономики
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция