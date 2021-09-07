Социологи опубликовали президентский и партийные рейтинги. В лидерах — Зеленский и «Слуга народа»

Президентский рейтинг возглавил действующий президент Украины Владимир Зеленский (27,4%), среди политических партий лидирует «Слуга народа» (21,8%).



Об этом говорится в результатах опроса социологической группы «Рейтинг».



Так, соседями Зеленского по списку стали народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко (11,7% среди всех и 13,3% среди тех, кто определился), нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко (9,6% и 10,9% соответственно), нардеп от «Батькивщина» Юлия Тимошенко (8,1% и 9,2%) и глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко (5,4% и 6,1%).



Вместе с тем, Порошенко, Тимошенко и Бойко возглавили антирейтинг с результатами 45%, 38% и 35% соответственно.



Второе место после «Слуги народа» в партийном рейтинге у «Европейской солидарности» (11,9% среди всех и 14,1% среди тех, кто определился), третье — «Оппозиционная платформа — За жизнь» (10,5% и 12,4% соответственно), четвертое — «Батькивщина» (8,9% и 9,6%). Остальные партии, по результатам опроса, не преодолевают проходной барьер в Верховную Раду.



Как можно видеть из публикации, президентский рейтинг коррелируется с рейтингами партий и их лидеров.



Самое большое доверие у граждан среди действующих политиков вызывает президент Владимир Зеленский (50%) и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков (29%). Больше всего украинцы не доверяют депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку (71%) и лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко (72%). Впервые за долгое время Юлия Тимошенко



Опрос «Общественно-политические настроения населения» проводился социологической группой «Рейтинг» 2-4 сентября.