На Луганщине — 111 новых случаев COVID-19 и 1 смерть

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 111 новых случаев COVID-19. От осложнений умер еще один больной. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 22, Рубежное — 11, Северодонецк — 27, Белокуракино и Марковка — по 4, Меловое и Попасная — по 5, Новопсков — 7, Сватово и Старобельск — по 9, Станица-Луганская — 8.



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 28 989 случаях. Из них 26 800 человек выздоровели, 1015 — умерли.

За понедельник, 6 сентября, в Украине выявили 2 197 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 421 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 1 429 пациентов, а 53 человека умерли.