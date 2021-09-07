Рада может обратиться в ООН, чтобы признать ФСБ и Генштаб России террористическими организациями

Народные депутаты предлагают Верховной Раде обратиться к Совету безопасности ООН с требованием признать Федеральную службу безопасности России и Генштаб вооруженных сил России террористическими организациями.
Соответствующий проект постановления размещен на сайте парламента.
Авторами инициативы являются Олег Дунда, Александр Аликсийчук, Георгий Мазурашу из фракции «Слуга народа», а также Игорь Гузь и Тарас Батенко от депутатской группы «За майбутнє».
Самого текста документа на сайте Рады пока нет.