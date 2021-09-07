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Мать «слуги народа» Клочко купила недвижимости на 14,5 млн грн

07 сентября 2021, 14:18

Мать «слуги народа» Клочко купила недвижимости на 14,5 млн грн

70-летняя мать народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко — Наталья — в течение последних двух лет стала обладательницей сразу двух квартир в Киеве, дома, земельных участков и автомобиля. Рыночная стоимость этого имущества сейчас примерно 14,5 млн грн, а старт стоимостных покупок совпал с попаданием Клочко в Верховную Раду. Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

По данным реестра прав на недвижимость, в августе 2021-го Наталия Клочко купила сразу две квартиры (на 200 и на 68 кв.м) и нежилое помещение (4,5 кв.м) в столичном ЖК Ривьера. Комплекс расположен возле метро «Славутич» и выхода к пляжу на Днепре. Средняя стоимость квадрата в этом ЖК — 35 тыс. грн. Поэтому недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 млн грн.

Перед этим, в апреле 2021-го женщина купила дом на 150 кв.м под Броварами в селе Победа. По этому адресу находится коттеджный поселок «Viva Village Town», где расположено 13 таунхаусов. На странице городка в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице, это в 25 км от Киева. Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Сейчас на участке ничего нет. Однако только земля в этом месте продавали за 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций. По такому прайсу участок матери нардепа должен обойтись где-то в 2 млн грн.

Кроме того, в прошлом году женщина купила авто — Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

Интересно, что у самого нардепа, если верить его же электронной декларации, собственного жилья в собственности нет.

Андрей Клочко прошел в Раду по спискам «Слуги народа», сейчас возглавляет комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В декларации самого нардепа собственного жилья у семьи нет, указано лишь две квартиры для регистрации и одна более чем 100 квадратов в аренде. Из автомобилей у него 2 запорожца, Volkswagen Touareg 2011-го года выпуска и Toyota Rav4 2016-го. В этом году семья Клочко приобрела Nissan Leaf 2012-го и Mercedes S63 2014-го.

До парламента Клочко был частным предпринимателем с основным видом деятельности — торговля книгами в спецмагазинах. Жена и сейчас занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году она задекларировала более 3,3 млн доходов. Зато информация о матери нардепа отсутствует во всех бизнес-реестрах.

В комментарии журналистам Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

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