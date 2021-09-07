Рада приняла новый закон об индустриальных парках. Что это значит

Верховная Рада поддержала во втором чтении обновленный законопроект об индустриальных парках. Он предусматривают внедрение ряда стимулов для привлечения инвестиций. Соответствующие изменения парламентарии приняли на заседании 7 сентября.



Законопроект определяет объекты, которые могут размещаться в составе индустриального парка. Так, на такой территории можно будет заниматься научно-технической деятельностью и работой в сфере информации/телекоммуникаций, а также перерабатывающей промышленностью и переработкой отходов (кроме захоронения — ред.). Запрещено только будет производить подакцизную продукцию, кроме автомобилей и других транспортных средств.



Проект закона предусматривает минимум 2 млрд грн бюджетных средств на развитие индустриальных парков ежегодно — с 2022 до 2025 года.



Управляющим компаниям и инициаторам создания парка предусмотрены частичные компенсации расходов на подключение и присоединение к электросетям и процентных платежей по кредитам. Кроме того, из бюджета частично будут компенсировать инвестиции участников индустриальных парков в создание производства, которое запустят в течение первых трех лет в пределах индустриального парка.



Документ также предусматривает создание уполномоченного госоргана, реализовывающего политику правительства по работе индустриальных парков. Его должны создать до 1 января 2025 года.

Правительство планирует построить инфраструктуру для 25 индустриальных парков до 2024 года. Кроме того, согласно плану трансформации угольных регионов в Донецкой и Луганской областях при поддержке правительства Украины также должны будут формироваться индустриальные парки. По задумке властей, это должно помочь перепрофилировать экономику, не допустить кризис в регионе после закрытия угледобывающих шахт.



Индустриальные парки — специальные промышленные территории, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, набором необходимых сервисов, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов для производственных и научно-исследовательских предприятий.