Россияне занимают почти 20% в иностранных санкционных списках

Число российских фигурантов иностранных санкционных списков по состоянию на 31 августа составило 3 тыс. 685, в том числе 2 тыс. 205 физлиц и 1 тыс. 480 компаний, подсчитали аналитики проекта X-Compliance. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



Всего на конец месяца в санкционных списках ООН, США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Латвии, Австралии, Канады, Японии и Украины напрямую поименованы 18 тыс. 686 лиц, то есть доля российских граждан и юрлиц близка к 20%.



Пандемия коронавируса не снизила активность регуляторов в части санкций: в первом полугодии 2021 г. санкционные списки обновились 500 раз против 368 за аналогичный период прошлого года. За январь-август чаще всего обновлялись списки США, ЕС и Великобритании. Только за первые два месяца второго полугодия санкционные перечни пополнились 604 позициями, в том числе 34 из РФ.



Среди российских компаний, включенных в санкционные списки, 18,7% занимаются производством, 17,9% — торговлей, 12,2% — транспортом, логистикой и связью, 8,4% — научными исследованиями и разработками, 8,4% представляют финансовый сектор, 5% — энергетический.



Помимо компаний, прямо поименованных в санкционных списках, под ограничения подпадают и их дочерние структуры. Так, по подсчетам X-Compliance, действие блокирующих санкций США может распространяться в рамках «правила 50%» на 1 тыс. 148 лиц, неблокирующих — на 4 тыс. 50 лиц.