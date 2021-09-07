«ДНР»: 457 заболевших и 62 умерших от ковида за сутки

В отдельных районах Донецкой области за минувшие сутки, 6 сентября, выявили 457 случаев коронавируса. Кроме того, выздоровели 172 ранее заболевших, а от осложнений умерли 63 человека.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 58 682 заболевших COVID-19. Из них 46 630 человек выздоровели, а умерли 4 259 человек.



Продолжают болеть 7 793 пациента.



Также за сутки выявлено 261 заболевших пневмонией, из них госпитализированы 174 пациента.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.