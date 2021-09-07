СБУ разоблачила канал поставки метадона в Донецк

СБУ ликвидировала в Запорожской области канал контрабанды метадона в оккупированный Донецк. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



По данным спецслужбы, схему организовала безработная киевлянка, которая приобщила к делу «партнершу» из Донецка.



Наркотики прятали в кувшины для вазонов и в садово-парковые скульптуры, а потом переправляли сообщникам в РФ под видом бытовых посылок. Пакеты передавали через водителей микроавтобусов, которые осуществляют нерегулярные пассажирские перевозки. В месяц совершалось по 4 посылки, стоимость каждой составляла почти 4 млн грн.



В ОРДО товар фасовали и реализовывали.



«Канал существовал почти год. Ежемесячно злоумышленники переправляли таким образом по 2-3 партии наркотических веществ, каждое из которых стоило примерно 4 млн гривен по ценам черного рынка», — говорится в сообщении.



Правоохранители задержали водителя маршрутного такси при попытке вывоза метадона весом более 1,4 кг.



Организатор схемы задержана, ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) и ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса.