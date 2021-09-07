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Гибель мэра Кривого Рога: Следствие рассматривает версии, связанные с самоубийством

07 сентября 2021, 16:55

Гибель мэра Кривого Рога: Следствие рассматривает версии, связанные с самоубийством

Следствие по делу о гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова рассматривает две версии: убийство или доведение до самоубийства. Об этом сообщил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк на брифинге в Киеве.

Правоохранители исключили версию умышленного убийства или инсценировки убийства.

«Главное следственное управление по результатам данных, полученных в ходе досудебного расследования опровергло версию совершения умышленного убийства или инсценировки убийства», — сказал Батюк.

В связи с этим, основными версиями гибели мэра являются самоубийство или доведение до самоубийства. По словам Батюка, рассматриваются мотивы как личного характера, так и связанные с работой.

15 августа в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова.

По факту его смерти открыто уголовное производство по статье 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее сообщалось, что следствие рассматривает три основные версии происшествия — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

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