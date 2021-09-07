Посол Украины в США призвала не голосовать Раду за статус союзника Штатов

Посол Украины в США Оксана Маркарова призвала народных депутатов не голосовать за обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО. Об этом она написала на своей странице в Facebook.



По словам Маркаровой, США и так является стратегическим партнером Украины, которая заявила курс на вступление в НАТО, а статус MNNA может помешать.



«MNNA - статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас», — подчеркнула посол.



Кроме того, по словам нардепа от «Слуги народа» Ирины Верещук, в этом документе нет ничего кроме политиканства. Отметим, что инициатор обращения — депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. Поддержали инициативу также депутаты от «Слуги народы», в том числе и Верещук. Почему инициатива была поддержана, а в итоге была названа политиканством, депутат не объяснила.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента 8 сентября. На повестке дня — проект постановления (№5380) об обращении Верховной Рады к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника США вне НАТО.