На Донетчине уровень заболеваемости COVID-19 приближается к критическому — ОГА

В большинстве административно-территориальных единиц Донецкой области растет уровень заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



«На сегодняшний день в Донецкой области не превышен уровень заболеваемости, но он приближается к критическому. У нас 71 случай на 100 тысяч населения, а должно быть не более 75 на 100 тысяч населения. Коэффициент выявления случаев инфицирования у нас растет — 5,9%, постепенно увеличиваются и динамика госпитализации, и уровень госпитализации», — рассказал Педенко.



И.о. генерального директора ГУ «Донецкий областной центр по контролю и профилактике болезней Минздрава Украины» Марина Белоусова добавила, что постепенный рост заболеваемости отмечается с конца июня.



«Рост заболеваемости коронавирусной болезни отслеживается в большинстве административно-территориальных единиц области. По итогам двух последних недель критерий "зеленой" зоны уже превышен в 12 городах и районах области», — отметила она.



По словам Белоусовой, самые высокие показатели заболеваемости COVID-19 зафиксированы в Великоновоселковском районе, городе Доброполье и Добропольском районе, однако в течение последней недели наметилась тенденция к стабилизации эпидситуации в этих регионах. Также превышены критерии «зеленой» зоны в городах Бахмут, Угледар, Дружковка, Константиновка, Мариуполь, Покровск, Славянск, Лиманской и Константиновский территориальных громадах.



«В административном центре Донецкой области, городе Краматорске, сохраняется стабильная эпидситуация. Заболеваемость за 14 дней составляет 45,5 случаев на 100 тысяч населения. За последнюю неделю — 22,7 случаев на 100 тысяч населения, что на 40% ниже среднего уровня заболеваемости по области», — сообщила Марина Белоусова.