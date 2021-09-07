«ЛНР» объявила 8 сентября днем траура по погибшим горнякам

8 сентября на подконтрольной группировке «ЛНР» территории объявлено днем траура по горнякам, погибшим на шахте «Красный партизан» в Свердловском районе.



Соответствующий «указ» подписал глава «ЛНР» Леонид Пасечник.



Согласно «документу», в этот день будут приспущены флаги, отменены развлекательные передачи на ТВ и мероприятия.

6 сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Вознесеновке (Червонопартизанске). 9 горняков погибли и 19 пострадали вследствие аварии.



Шахта «Красный Партизан» входит в состав предприятия «ЛНР» «Востокуголь». Формальным собственником шахты является «ДТЭК Свердловантрацит», однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом.