СМИ: В ОП могут уволить заместителя Ермака, который доносил «альтернативную информацию» Зеленскому

В Офисе президента планируют уволить заместителя главы ведомства Андрея Смирнова из-за его конфликта с руководителем Андреем Ермаком. Об этом пишет УП со ссылкой на источники.



По словам собеседника УП, Смирнов находится под угрозой увольнения и через месяц-два может потерять должность.



Смирнов якобы уже давно конфликтует с другим заместителем главы ОП Андрея Ермака, скандальным Олегом Татаровым.



Также, по словам источников, у Смирнова сложились натянутые отношения непосредственно с головой Офиса — его заместитель «слишком часто имеет собственное мнение и пытается доносить альтернативную информацию до президента, что раздражает Андрея Борисовича».