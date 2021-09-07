В Мариуполе объединят два детских санатория

В Мариуполе областной санаторий «Айболит» для детей с болезнями органов дыхания будет реорганизован в специализированное отделение при детском костно-туберкулезном санатории. Об этом сообщил замначальника управления стратегического развития Департамента здравоохранения ДонОГА Александр Педенко на брифинге во вторник.



Он подчеркнул, что санаторий «Айболит» не закрывается, а оптимизируется.



«В Мариуполе есть два детских санатория: один ("Айболит") находится в жилом микрорайоне далеко от моря, а второй санаторий — костно-туберкулезный, который находится возле Азовского моря, с большой территорией, там есть возможность разместить отделение для детей с пульмонологическими заболеваниями», — пояснил Педенко.



По его словам, два санатория будут объединены, а персоналу предложат работу.



«Проходит обычная оптимизация и коечного фонда, и персонала, чтобы сохранить средства и направить их на оздоровление детей области», — добавил представитель облздрава.