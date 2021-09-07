По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 87 случаев коронавируса. Умерли двое ранее заболевших. За все время исследований зарегистрировано 94 359 случаев коронавируса: 90 279 человек выздоровели, а 2 489 — умерли. В Донецкой ОГА констатируют, что уровень заболеваемости приближается к критическому.



В отдельных районах Донецкой области выявили 457 случаев коронавируса. От осложнений умерли 63 человека. Всего в группировке подтверждают 58 682 заболевших: 46 630 человек выздоровели, 4 259 — умерли.



На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 111 новых случаев COVID-19. От осложнений умер еще один больной. Всего ковид зафиксирован в 28 989 случаях: 26 800 человек выздоровели, 1015 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано еще 10 смертей от COVID-19. О новых случаях коронавируса в группировке «ЛНР» не сообщают. Всего там признают 9 605 заболевших COVID-19. Из них 7 576 пациентов выздоровели, а 965 человек умерли.



Экономика



Группировки «ДНР» и «ЛНР» с 1 октября уберут «таможенные» посты в связи с созданием «единой экономической зоны и единого таможенного пространства».



Более 17 тысячи работников угольной отрасли из неподконтрольных районов Луганской и Донецкой областей выехали на работу в РФ. Такие данные приводят в «Восточной правозащитной группы». Правозащитники обусловливают массовую трудовую миграцию низкой заработной платой и регулярными задержками выплат зарплаты.



Общество



Девять человек погибли и 19 пострадали в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Червонопартизанске. Причины аварии пока не называются. 8 сентября объявлено днем траура по горнякам.



Пражский суд приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР». 48-летний ранее уже судимый мужчина, известный по прозвищу «Бегемот», признан виновным в террористической деятельности.



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