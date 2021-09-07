Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября

07 сентября 2021, 20:55

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября

Ситуация с распространением COVID-19

За минувшие сутки на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 87 случаев коронавируса. Умерли двое ранее заболевших. За все время исследований зарегистрировано 94 359 случаев коронавируса: 90 279 человек выздоровели, а 2 489 — умерли. В Донецкой ОГА констатируют, что уровень заболеваемости приближается к критическому.

В отдельных районах Донецкой области выявили 457 случаев коронавируса. От осложнений умерли 63 человека. Всего в группировке подтверждают 58 682 заболевших: 46 630 человек выздоровели, 4 259 — умерли.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 111 новых случаев COVID-19. От осложнений умер еще один больной. Всего ковид зафиксирован в 28 989 случаях: 26 800 человек выздоровели, 1015 — умерли.

В отдельных районах Луганской области зафиксировано еще 10 смертей от COVID-19. О новых случаях коронавируса в группировке «ЛНР» не сообщают. Всего там признают 9 605 заболевших COVID-19. Из них 7 576 пациентов выздоровели, а 965 человек умерли.

Экономика

Группировки «ДНР» и «ЛНР» с 1 октября уберут «таможенные» посты в связи с созданием «единой экономической зоны и единого таможенного пространства».

Более 17 тысячи работников угольной отрасли из неподконтрольных районов Луганской и Донецкой областей выехали на работу в РФ. Такие данные приводят в «Восточной правозащитной группы». Правозащитники обусловливают массовую трудовую миграцию низкой заработной платой и регулярными задержками выплат зарплаты.

Общество

Девять человек погибли и 19 пострадали в результате обрыва каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Червонопартизанске. Причины аварии пока не называются. 8 сентября объявлено днем траура по горнякам.

Пражский суд приговорил гражданина Чехии Иржи Урбанека к 20 годам тюрьмы за участие в боевых действиях на Донбассе на стороне группировки «ДНР». 48-летний ранее уже судимый мужчина, известный по прозвищу «Бегемот», признан виновным в террористической деятельности.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

Еще по теме

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:42
Просто отвернулись: «ЛНР» провела тренировку «тайного» электронного голосования на выборах в Госдуму РФ
20:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября
19:12
«ЛНР» объявила 8 сентября днем траура по погибшим горнякам
18:36
«Таможню» между «ДНР» и «ЛНР» ликвидируют с 1 октября
16:29
СБУ разоблачила канал поставки метадона в Донецк
15:26
«ДНР»: 457 заболевших и 62 умерших от ковида за сутки
13:03
Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО работать в Россию — ВПГ
12:59
Проблема с мусором в Макеевке: «Мэр» ответил, что не хватает машин и пожаловался на выброшенные диваны
11:02
Правозащитники рассказали о причинах аварии на шахте «ЛНР»
09:39
Девять горняков погибли и 19 пострадали в результате аварии на шахте «ЛНР»
09:34
«ЛНР» сообщила о 10 новых смертях от коронавируса
23:47
СМИ: Девять человек погибли при обрыве на шахте «ЛНР»
22:25
«ДНР» и «ЛНР» объединяют экономики
21:34
Красный Крест до сих пор не получил доступ в тюрьмы ОРДЛО
21:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 6 сентября
все новости
22:57
Боевики на Донбассе ранили украинского военного
22:42
Просто отвернулись: «ЛНР» провела тренировку «тайного» электронного голосования на выборах в Госдуму РФ
21:58
Денисова попросила Красный Крест помочь семьям горняков, погибших на шахте в ОРЛО
21:35
На Луганщине назвали причины стремительного роста заболеваемости COVID-19
20:59
На Донетчине будут судить подростка, который поджег флаг Украины
20:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября
20:27
В Мариуполе объединят два детских санатория
20:04
СМИ: В ОП могут уволить заместителя Ермака, который доносил «альтернативную информацию» Зеленскому
19:56
Трансформацию угольных регионов Донбасса хотят провести до 2030 года
19:12
«ЛНР» объявила 8 сентября днем траура по погибшим горнякам
18:36
«Таможню» между «ДНР» и «ЛНР» ликвидируют с 1 октября
18:14
Боевики на Донбассе дважды обстреляли позиции украинских военных
17:57
На Донетчине уровень заболеваемости COVID-19 приближается к критическому — ОГА
17:30
Посол Украины в США призвала не голосовать Раду за статус союзника Штатов
17:24
Суд в Чехии приговорил наемника «ДНР» к 20 годам тюрьмы
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция