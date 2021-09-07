На Донетчине будут судить подростка, который поджег флаг Украины

Несовершеннолетнего жителя Мариуполя будут судить за надругательство над государственным флагом Украины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что 7 августа этого года 17-летний парень в кустах неподалеку общеобразовательной школы нашел флаг Украины и поджег его. Свои действия он снял на телефон и выложил фото в одну из социальных сетей.



Мариупольца обвиняют в надругательстве над государственным символом (ч. 1 ст. 338 УК Украины). Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет.



Сейчас обвинительный акт в отношении подростка направлен в суд.

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