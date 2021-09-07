На Луганщине назвали причины стремительного роста заболеваемости COVID-19

В Луганской области недельный рост заболеваемости коронавирусом на 44% зафиксирован почти на всех территориях. Об этом сообщил на брифинге заместитель генерального директора ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Украины» Владимир Жданов.



Он отметил, что в 2020 году на Луганщине было зарегистрировано 10 830 случаев заболевания, тогда как за 8 месяцев текущего года — 17 734. В том числе в июне зарегистрировано 474 больных, в июле — 544, в августе — 1399.



«Недельный рост на 43,7% зафиксирован почти на всех территориях области. Также в последнее время больше, чем ранее, фиксируется заболеваемость детей и взрослых в возрасте до 40 лет», — сказал Жданов.



По его словам, на Луганщине, которая пока относится к «зеленой» зоне, превышены отдельные эпидемические показатели. В частности, уровень заболеваемости коронавирусом составляет 143 на 100 тысяч населения, при пороговом 75.



Среди причин резкого повышения заболеваемости в области Жданов назвал отказ жителей от ношения медицинских масок, даже в закрытых помещениях, несоблюдение социальной дистанции и нежелание вакцинироваться.



«Приведу такие данные: среди привитых в области заболело всего 0,06% тех, кто получил одну или две дозы [вакцины]. Вакцина дает гарантии или не заболеть, или если заразились, течение болезни будет легким», — отметил Владимир Жданов.