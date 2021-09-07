Денисова попросила Красный Крест помочь семьям горняков, погибших на шахте в ОРЛО

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова направила обращение в Международный комитет Красного Креста о помощи пострадавшим и семьям погибших горняков во время аварии на шахте «Красный партизан» на неподконтрольной правительству части Луганщины.



«Направила письмо председателю субделегации Международного комитета Красного Креста в Луганске Ги Брюйнинксу и председателю Международного комитета Красного Креста в Северодонецке Хосни Джаррару о предоставлении материальной и психологической помощи пострадавшим и семьям погибших в результате аварии на шахте "Красный партизан"», — написала Денисова на своей Facebook-странице.



Она также сообщила, что направила руководителю прокуратуры Луганской области письмо с требованием проведения проверки и внесения соответствующих сведений в Единый реестр досудебных расследований. Омбудсвумен настаивает на проведении досудебного расследования по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве, повлекшего гибель людей.

6 сентября произошел обрыв каната транспортной клети на шахте «Красный партизан» в подконтрольном группировке «ЛНР» Вознесеновке (Червонопартизанске). 9 горняков погибли и 19 пострадали вследствие аварии.



Шахта «Красный Партизан» входит в состав предприятия «ЛНР» «Востокуголь». Формальным собственником шахты является «ДТЭК Свердловантрацит», однако в 2017 году украинская компания потеряла контроль над активом.