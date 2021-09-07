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Просто отвернулись: «ЛНР» провела тренировку «тайного» электронного голосования на выборах в Госдуму РФ

07 сентября 2021, 22:42

Просто отвернулись: «ЛНР» провела тренировку «тайного» электронного голосования на выборах в Госдуму РФ

Группировка «ЛНР» провела тестовое электронное голосование на выборах в Госдуму РФ. Тренировка прошла в «инфоцентре» на базе луганской школы № 20, передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».

Как сообщается, перед началом тренировки «консультант» и «волонтеры» рассказали о схеме дистанционного голосования, затем пригласили всех занять места за компьютерами.

«Ответив на возникшие в ходе тестового голосования вопросы, работники инфоцентра отворачивались от избирателей, чтобы соблюсти тайну, пусть и тренировочного, голосования. Процедура заняла у каждого голосующего от 5 до 10 минут», — говорится в сообщении.

Как рассказала «консультант инфоцентра» Дарья Латышева, голосование состоит из двух этапов: сначала нужно зайти на почту для подтверждения личности, потом выбрать, за кого голосовать и подтвердить выбор.

Группировки «Л-ДНР» открыто заявили о том, что дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму РФ будут проводить в специально созданных «инфоцентрах», которые фактически являются аналогами избирательных участков. Всего на контролируемой «Л-ДНР» части Донбасса открыто 396 таких пунктов. В основном, они размещаются в школах, учреждениях культуры, «бюджетных» организациях.

При этом «Л-ДНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму РФ 17-19 сентября. Кроме того, «Л-ДНР» организуют подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.

Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.

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