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Сутки на Донбассе: 7 обстрелов и один раненый в рядах ВСУ

08 сентября 2021, 08:47

Сутки на Донбассе: 7 обстрелов и один раненый в рядах ВСУ

За минувшие сутки, 7 сентября, на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подчеркивается, что огонь велся по позициям в районе Зализного, Зайцево, Новомихайловки, Водяного, Причепиловки и Новолуганского.

Кроме того, как рассказали в штабе, боевики совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у Екатериновки.

В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий. Его госпитализировали, состояние — удовлетворительное.

В свою очередь в группировке «ДНР» утверждают, что под обстрел попали позиции в районе Горловки, Ужовки (Ленинского), Пикуз (Коминтерново).

Группировка «ЛНР» заявила про обстрел позиций у Желобка.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 6 сентября 2021-го выявила не менее 54 269 нарушений режима прекращения огня.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

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