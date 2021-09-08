Сутки на Донбассе: 7 обстрелов и один раненый в рядах ВСУ

За минувшие сутки, 7 сентября, на Донбассе зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что огонь велся по позициям в районе Зализного, Зайцево, Новомихайловки, Водяного, Причепиловки и Новолуганского.



Кроме того, как рассказали в штабе, боевики совершили дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у Екатериновки.



В результате обстрела был ранен украинский военнослужащий. Его госпитализировали, состояние — удовлетворительное.



В свою очередь в группировке «ДНР» утверждают, что под обстрел попали позиции в районе Горловки, Ужовки (Ленинского), Пикуз (Коминтерново).



Группировка «ЛНР» заявила про обстрел позиций у Желобка.



Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 6 сентября 2021-го выявила не менее 54 269 нарушений режима прекращения огня.



Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.