В Украине сделали более 10 миллионов прививок от коронавируса

С начала кампании по вакцинации в Украине сделано более 10 миллиона прививок от коронавируса. Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За минувшие сутки, 7 сентября, вакцинировались 149 618 человек. Из них первую дозу получил 47 221 человек, а вторую, завершив иммунизацию, — 102 397 человек.



Вчера работали 968 мобильных бригад, 2 986 прививочных пунктов, 335 центров вакцинации.



С начала прививочной кампании привито 5 666 019 человек, из них получили одну дозу — 5 666 017 человек полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 407 024 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделана 10 073 041 прививка.