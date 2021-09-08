Новый баннер в центре Донецка. Фото: Донецкая блондинка / Telegram

В центре подконтрольного группировке «ДНР» Донецка заменили баннер с надписью «Наш выбор — Россия!» на «Мы — русский Донбасс!».



Баннер «Наш выбор — Россия!» был вывешен в апреле 2019 года на здании общежития № 8 Донецкого национального технического университета (ДоНТУ). С тех пор полотно сильно испачкалось и потускнело.



Вчера днем его начали снимать.

Демонтаж старого баннера. Фото: «ДОНЕЦК | ВЕСТИ ДНР | ЧЕРНЫЙ СПИСОК» / VK

Вечером на фасад общежития начался монтаж нового баннер с надписью «Мы — русский Донбасс!». К утру 8 сентября работы были завершены.

Новый баннер в центре Донецка. Фото: ГП_ПРО_бэкстейдж 2.0 / Telegram

На общежитии № 8 ДонНТУ начали размещать коммерческие рекламные баннеры в преддверии чемпионата Европы по футболу 2012 года. При «ДНР» на здании вывешиваются баннеры группировки.



Без них фасад выглядел так:

Фото: Wikipedia

Сегодня, 8 сентября, отмечается День освобождения Донбасса от немецких войск в 1943 году. По всей видимости, размещение нового баннера приурочили к этой дате.



На следующей неделе в России пройдут выборы в Госдуму. К участию в голосовании Кремль привлек и жителей Донбасса с российскими паспортами.