На Дне рождения Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела

На Дне рождения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова присутствовали правоохранители, которые связаны с расследованием его дела. Об этом говорится в репортаже УП.



Журналисты смогли идентифицировать заместителя генпрокурора Алексея Симоненко (передал дело Татарова из НАБУ в СБУ), зампредседателя Киевской областной прокуратуры Олега Ткаленко, главу Департамента надзора за органами безопасности, фискальной и пограничной службы Офиса генпрокурора Яна Стерлюка, экс-руководителя уголовной полиции, заместителя генпрокурора Игоря Мустеца, руководителя миграционной службы в Киеве Вячеслава Гузя, народного депутата от «Слуги народа» Игоря Мурдия.



Также на празднике среди гостей был зампредседателя Национальной полиции и начальник главного следственного управления Максим Цуцкиридзе. Его теще принадлежит несколько квартир в ЖК на Печерске, в котором квартиры должны были получить нацгвардейцы.



Татаров является подозреваемым в деле о махинациях с жильем для военнослужащих Нацгвардии. В 2017 году нацгвардейцы получили жилье не в центре Киева, как предполагалось, а на окраине столицы.



Следствие считает, что Татаров, в прошлом — юрист государственной строительной компании «УкрБуд» — причастен к даче взятки судебному эксперту за выдачу недостоверного заключения, которым была занижена разница в стоимости квартир в центре и на окраине.



В результате махинации Нацгвардия потеряла 81 миллион гривен.



Кроме Татарова подозреваемыми в этом деле являются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и экс-нардеп, бывший президент «Укрбуда» Максим Микитась.



В августе 2020 Татаров стал заместителем руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Он отвечает за правоохранительное направление: формирование силовой вертикали и подбор кадров.