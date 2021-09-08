Ковид на Донбассе: За сутки 243 человека заболели и 13 умерли

За минувшие сутки, 7 сентября, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 120 заболевших COVID-19. Одиннадцать ранее заболевших умерли от осложнений. Об этом свидетельствуют данные СНБО.



За все время исследований зафиксировано 94 479 случаев коронавируса. Из них 90 408 человек выздоровели, а 2500 — умерли.



В Луганской области без учета ОРЛО коронавирус подтвержден еще в 123 случаях. Два человека умерли.



Общее число случаев ковида с начала пандемии достигло 29 112, из которых 26 830 пациентов выздоровели, 1017 — умерли.