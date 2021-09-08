Штаб ООС: Боевики четыре раза нарушили режим тишины

С начала суток на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Боевики обстреляли украинские позиции возле Опытного, Павлополя и Широкино, все обстрелы произошли на территории Донецкой области.



НВФ открывали огонь из минометов 120-го калибра, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.



Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет беспилотника боевиков типа «Орлан-10», который пересек линию соприкосновения.



Как сообщается, боевых потерь среди украинских военных нет.



На обстрелы боевиков подразделения Объединенных сил открывали ответный огонь.