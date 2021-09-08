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В ОП назвали материал CNN переводом российской дезинформации на английский

08 сентября 2021, 18:02

В ОП назвали материал CNN переводом российской дезинформации на английский

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что версия CNN о спецоперации по задержанию российских боевиков, которая была сорвана, является переводом на английский язык старой русской дезинформации. Об этом он заявил в комментарии «Укринформу».

«CNN неожиданно озвучила очень странную версию так называемого "вагнеровского скандала". На мой взгляд, иногда явно случаются такие анекдотические ситуации, которые сложно даже придумать. Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, того же) похвалил CNN за этот материал», — отметил Подоляк.

Он обратил внимание, что в материале не указаны ни имена, ни должности представителей спецслужб, которые якобы комментировали ситуацию с «вагнеровцами».

При этом Подоляк указал на «синхронность» публикации заявлению представителя ФСБ.

«Когда раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать. Теперь они "разгонят" эту историю со ссылкой на CNN. И произошло это накануне запланированной встречи Лукашенко с президентом России. Ситуация говорит сама за себя», — заявил он.

По его словам, «при этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших сотрудников спецслужб, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской "дезы", которая была опубликована впервые 6 августа 2020 ».

«Можно только сожалеть, что запущена через российскую пропагандистскую "Комсомольскую правду" история прикрытие для появления "вагнеровцев" в Беларуси до сих пор гуляет по медиа к радости и удовольствию ФСБ», — резюмировал советник руководителя ОП.

Американский телеканал CNN, ссылаясь на трех бывших высокопоставленных чиновников украинской военной разведки, сообщил, что США знали о спецоперации по задержанию наемников ЧВК «Вагнера», которая якобы была сорвана в августе 2020 года. Кроме того, Штаты также оказывали помощь для ее проведения.

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