Кабмин подготовил новые санкции против России — за Керченский мост и разрушение парков в Крыму

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины новый пакет санкций против России. Об этом сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.



Речь идет о пакете санкций в отношении 24 юридических и 6 физических лиц, причастных к незаконному сооружению и эксплуатации так называемого Керченского моста и незаконной перепланировке парковых территорий и объектов культурного наследия на территории Севастополя.



Как пояснили в Минреинтеграции, которое подготовило данный проект решения, санкции в отношении юрлиц, в случае обнаружения у них имущества на территории Украины, в частности, предусматривают запрет на его использование, на проведение экспортно-импортных операций, вывод капиталов за пределы территории Украины и проч.



Санкции для физических лиц включают запрет въезда на территорию Украины, блокировку возможности распоряжаться имуществом, которое находится на территории Украины, запрет на участие в приватизации и аренде государственного имущества.



Санкции предлагается применить сроком на 5 лет.