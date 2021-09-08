Похищал и пытал людей: Боевику «ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы

На Донетчине завершили досудебное расследование в отношении 46-летнего участника незаконных вооруженных формирований, который занимался похищением проукраински настроенных жителей Горловки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебным расследованием установлено, что с 2015 года мужчина находился в составе «3-й отдельной мотострелковой бригады "Беркут"» и воевал против Вооруженных сил Украины и других подразделений операции Объединенных сил. Кроме того, боевик похищал проукраински настроенных жителей оккупированной Горловки и держал их в плену.



В частности, в январе 2015 года он вместе с другими боевиками задержал в собственном доме 43-летнего местного жителя, который якобы помогал украинским военным.



«Нападавшие доставили его в помещение мотеля "Изба", держали мужчину в плену двое суток, жестоко били руками и резиновой палкой по голове, спине, шее и туловищу, а также трижды ударили его молотком по коленям, вызвав тяжелые телесные повреждения. Через двое суток пыток боевики отпустили потерпевшего, после чего он попал в больницу», — говорится в материалах прокуратуры.



Мужчину обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в террористической организации и вооруженных формированиях, а также нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 438 УК Украины).



Обвинительный акт направлен в Славянский горрайонный суд.



Максимальное наказание за указанные преступления — до 15 лет лишения свободы.