Кабмин распределил субвенцию на приобретение жилья для более 140 переселенцев

Правительство на заседании в среду распределило субвенцию из государственного бюджета, за счет которой планируется обеспечить временным жильем около 144 внутренне перемещенных лиц.



Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, речь идет о выделении 11,907 млн грн из государственного бюджета местным бюджетам, что составляет 70% от общей суммы. Еще 30% должны выделить местные советы по принципу софинансирования 70/30.



За счет соответствующего распределения средств субвенции планируется приобрести 46 объектов недвижимости в 23 территориальных громадах Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.



Подробный список громад можно посмотреть здесь.

Читайте также: На жилье для переселенцев выделили еще 18 миллионов гривен