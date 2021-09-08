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Кабмин распределил субвенцию на приобретение жилья для более 140 переселенцев

08 сентября 2021, 20:28

Кабмин распределил субвенцию на приобретение жилья для более 140 переселенцев

Правительство на заседании в среду распределило субвенцию из государственного бюджета, за счет которой планируется обеспечить временным жильем около 144 внутренне перемещенных лиц.

Как сообщает пресс-служба министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, речь идет о выделении 11,907 млн грн из государственного бюджета местным бюджетам, что составляет 70% от общей суммы. Еще 30% должны выделить местные советы по принципу софинансирования 70/30.

За счет соответствующего распределения средств субвенции планируется приобрести 46 объектов недвижимости в 23 территориальных громадах Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей.

Подробный список громад можно посмотреть здесь.

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