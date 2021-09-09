СММ ОБСЕ на Донбассе зафиксировала свыше полутора тысяч нарушений режима тишины за сутки

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Донбассе за сутки 7 сентября зафиксировала 1 566 нарушений режима прекращения огня. Большинство из них произошли на Донетчине. Об этом говорится в отчете Миссии за 8 сентября.



В Донецкой области СММ зафиксировала 1 090 нарушений, в том числе 1 взрыв в воздухе. В то время как в предыдущий день наблюдатели сообщали о 114 нарушениях режима прекращения огня.



«Почти все нарушения режима прекращения огня произошли в районе к юго-западу от н. п. Зерновое (70 км к югу от Донецка), по оценке, в рамках учений с боевой стрельбой в зоне безопасности в нарушение решения Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от 3 марта 2016 года, запрещающего проведение учений с боевой стрельбой в зоне безопасности», — говорится в отчете.



Указанная терртория находится под контролем незаконных вооруженных формирований «ДНР».



В Луганской области СММ зафиксировала 476 нарушений режима прекращения огня, в том числе 47 взрывов (1 взрыв в воздухе и 46 взрывов неопределенного происхождения).



По данным СММ ОБСЕ, все нарушения режима прекращения огня произошли в районе участка разведения сил возле поселка Золотое на подконтрольной правительству территории. За предыдущий день здесь было зафиксировано всего одно нарушение режима прекращения огня.



Всего после заседания ТКГ 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о мерах по усилению режима прекращения огня, Миссия зафиксировала не менее 55 835 нарушений режима тишины в Донецкой и Луганской областях.