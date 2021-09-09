«ЛНР» сократит пропуск грузовиков через «границу» с Россией на дни выборов в Госдуму РФ

Группировка «ЛНР» заявила, что с 17 по 19 сентября будет сокращен пропуск грузовых автомобилей в пунктах пропуска на «границе» с Россией. Об этом сообщили в «МГБ» и «государственном таможенном комитете ЛНР», передает сепаратистский ресурс «ЛИЦ».



Как утверждают в «ведомствах», в дни голосования на выборах в Госдуму РФ «пропуск грузовых автомобилей через МАПП "Изварино", "Червонопартизанск" и "Должанский" будет приостановлен с 06:00 до 20:00».



Это объясняют «увеличением общей нагрузки на международные автомобильные пункты пропуска в дни голосования».



Кроме того, в «ЛНР» заявили, что жители, которые с 17 по 19 сентября поедут в РФ, чтобы проголосовать, «получат приоритет в прохождении пограничного и таможенного контроля».

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Ростовской области, куда «Л-ДНР» будут подвозить людей, для них также организуют дистанционное голосование. Для этого группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги».



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.